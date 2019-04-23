Месси остался в запасе «Барселоны» на матч с «Алавесом» - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 апреля 2019 21:46Футбол

Месси остался в запасе «Барселоны» на матч с «Алавесом»

Стал известен стартовый состав «Барселоны» на выездной матч 34-го тура чемпионата Испании против «Алавеса».

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Роберто, Юмтити, Бускетс, Аленья, Видаль, Коутинью, Суарес, Дембеле.

Запасные: Силлессен, Месси, Фермален, Альба, Артур, Лангле, Малком.

Добавим, что встреча состоится сегодня, 23 апреля, на стадионе «Мендисорроса» и начнется в 22:30 по московскому времени.

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