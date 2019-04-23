Месси остался в запасе «Барселоны» на матч с «Алавесом»

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Роберто, Юмтити, Бускетс, Аленья, Видаль, Коутинью, Суарес, Дембеле.
Запасные: Силлессен, Месси, Фермален, Альба, Артур, Лангле, Малком.
Добавим, что встреча состоится сегодня, 23 апреля, на стадионе «Мендисорроса» и начнется в 22:30 по московскому времени.
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