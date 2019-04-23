«Уэска», обыграв «Эйбар», одержала первую победу за последние восемь матчей - Советский спорт
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23 апреля 2019 22:47ФутболГичунцев Артур

«Уэска», обыграв «Эйбар», одержала первую победу за последние восемь матчей

Встреча прошла на стадионе «Эль-Алькорас».

Футболисты «Уэски» нанесли поражение «Эйбару» в домашнем матче 34-го тура испанской примеры – 2:0.

В составе победителей отличились Энрик Гальего, а также Луис Авила

Таким образом, «Уэска» набрала 29 очков и поднялась на 19-е место в таблице. У «Эйбара» – 40 баллов и 13-я позиция.

Отметим, что «Уэска», победив «Эйбар», прервала серию из семи матчей без побед.

Примера
34-й тур

«Уэска» – «Эйбар» – 2:0 (0:0)

Голы: Гальего, 54; Авила, 57

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