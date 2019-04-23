Клаудио Маркизио: Кокорин – один из главных талантов России, мы ждем его - Советский спорт
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23 апреля 2019 23:25ФутболГичунцев Артур

Клаудио Маркизио: Кокорин – один из главных талантов России, мы ждем его

Игрок оказался в СИЗО за участие в избиении трех человек в центре Москвы.

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио высказался о положении своего одноклубника – российского нападающего Александра Кокорина.

«Честно говоря, я не могу вспомнить ничего подобного в спортивном мире в Италии. Но если резюмировать всю эту историю, могу сказать: любой спортсмен должен быть хорошим примером не только для спортсменов, но и для всего подрастающего поколения, для детей. И для всех людей, которые знают и почитают его как спортсмена. Поэтому то, что случилось, – плохо. И именно то, что Кокорин – известный спортсмен, и навлекло на него эту беду. Поэтому он должен сильно поменяться.

Конечно, его все ждут. И я, и мои партнеры по команде. Но справедливо будет отметить, что я все-таки не так хорошо его знал. Я пришел в начале сентября. А эта плохая история случилась в начале октября. Мы всего месяц провели в одной команде. Как футболиста я его узнал. Это, безусловно, один из главных талантов России. Но как человека я его узнал не очень хорошо. Мне кажется, что он совершил ошибку и должен понести соответствующее наказание. И мне кажется, что уже понес. Мы все это обсуждали и с партнерами по команде, и с тренерским штабом, очень ждем его», – приводит слова Маркизио «Петербургский дневник».

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