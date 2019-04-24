«Барселона» обыграла «Алавес» благодаря голам Аленьи и Суареса

«Барселона» одержала гостевую победу над «Алавесом» в матче 34-го тура испанской примеры – 2:0.
В составе победителей отличились Карлос Аленья (54-я минута), а также Луис Суарес (60), который отличился с пенальти.
Таким образом, каталонцы продолжают лидировать в таблице национального первенства, набрав 77 очков. У «Алавеса» – 46 баллов и 8-я позиция.
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