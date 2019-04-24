«Барселона» обыграла «Алавес» благодаря голам Аленьи и Суареса - Советский спорт
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24 апреля 2019 00:22ФутболГичунцев Артур

«Барселона» обыграла «Алавес» благодаря голам Аленьи и Суареса

27 апреля сине-гранатовые примут на домашней арене «Леванте». «Алавес» в тот же день сыграет на выезде с «Атлетиком» из Бильбао.

«Барселона» одержала гостевую победу над «Алавесом» в матче 34-го тура испанской примеры – 2:0.

В составе победителей отличились Карлос Аленья (54-я минута), а также Луис Суарес (60), который отличился с пенальти.

Таким образом, каталонцы продолжают лидировать в таблице национального первенства, набрав 77 очков. У «Алавеса» – 46 баллов и 8-я позиция.

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