Михаил Гершкович: Центральная оборона в «Краснодаре» оставляет желать лучшего - Советский спорт
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24 апреля 2019 07:02ФутболСметанникова Дарья

Михаил Гершкович: Центральная оборона в «Краснодаре» оставляет желать лучшего

В следующем туре российской премьер-лиги «Краснодар» сыграет с «Ахматом» в Грозном.

Глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением насчет выездного матча «Краснодара».

«Уверен, «Краснодар» сделает правильные выводы из поражения от «Зенита». У них молодой творческий тренер Мурад Мусаев, который должен исправить недочеты. Но в некоторых моментах наставник может оказаться бессилен, когда уровень игроков не соответствует задачам клуба. В частности, центральная зона обороны в «Краснодаре» оставляет желать лучшего. В целом, команда идет по правильному пути, показывает красивый футбол, много атакует — за таким футболом будущее», - цитируют Гершковича «Известия».

«Краснодар» после 24 туров РПЛ занимает третье место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Зениту девять очков.

Матч «Ахмат» - «Краснодар» состоится сегодня, 24 апреля, в 19:00 мск.

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