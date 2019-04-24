Элвер Рахимич: Матч с «Анжи» очень важен для ЦСКА

Бывший полузащитник армейцев Элвер Рахимич поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ с «Анжи».
«Матч с «Анжи» очень важен, и в нем обязательно нужно брать три очка. У ЦСКА сейчас очень непростой график. Сразу после игры с махачкалинцами предстоят встречи с «Краснодаром», «Динамо» и «Зенитом». Надеюсь, команда сумеет пройти этот непростой период и сохранить лидирующие позиции», - цитирует Рахимича «Известия».
Матч ЦСКА – «Анжи» состоится сегодня, 24 апреля, в 19:39 мск.
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