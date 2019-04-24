Мацей Рыбус: Думаю, дома «Ростов» будет более смелым

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился ожиданиями от матча с «Ростовом». В полуфинале Кубка России команды разошлись миром – 2:2.
«Предстоящий матч с «Ростовом» будет совершенно другим, так как он выездной. В полуфинале Кубка они были в роли гостей, играли от обороны и действовали на контратаках. Думаю, дома дончане будут более смелыми. Тем более, им нужно реабилитироваться после поражения от «Оренбурга», - цитируют Рыбуса «Известия».
Матч «Ростов» - «Локомотив» состоится сегодня, 24 апреля, в 19:00 мск.
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