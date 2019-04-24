Эрнесто Вальверде: Не так важно, где и когда «Барселона» завоюет титул

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итог матча 33-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (2:0).
«Это не решающие три очка, но они очень важные. Победа над «Алавесом» приблизила нас к завоеванию чемпионского титула. Посмотрим, как сыграет «Атлетико».
Не так важно, где и когда мы завоюем титул, главное — завоевать его, ведь сделать это в Испании очень непросто. «Атлетико» будет сражаться до последнего, это в их ДНК.
Выход Месси при 2:0? Еще в перерыве мы запланировали, что он выйдет на поле, потому что счет был ничейным. Сегодня он немного отдохнул и вышел во втором тайме. Футболистам полезно поддерживать себя в тонусе», - цитирует Вальверде Marca.
Каталонцы продолжают лидировать в таблице национального первенства, набрав 77 очков. У «Алавеса» – 46 баллов и 8-я позиция.
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