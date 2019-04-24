«Бавария» готова прибрести форварда «Фиорентины» за 70 млн евро

Нападающий «Фиорентины» Федерико Кьеза попал в сферу интересов «Баварии». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Corriere dello Sport.
«Бавария» рассчитывает приобрести 21-летнего форварда в летнее трансферное окно. Руководство мюнхенского клуба готово отдать за Кьезу 70 миллионов евро.
Ранее футболистом также интересовался «Ювентус».
Контракт Кьезы с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне итальянец сыграл 35 матчей за клуб, в которых забил 12 мячей и отдал восемь результативных передач.
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