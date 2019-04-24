Главного врача «Зенита» пустили к Кокорину в СИЗО - Советский спорт
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24 апреля 2019 11:43ФутболСметанникова Дарья

Главного врача «Зенита» пустили к Кокорину в СИЗО

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин с октября 2018 года находится в СИЗО «Бутырка» из-за обвинений в двух драках.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников сообщил, что к Кокорину допустили главного врача «Зенита».

«Допустили к Александру Кокорину клубного врача. В настоящее время должен вестись приём, врач уже внутри... Со своей стороны мы ранее обращались к руководству УФСИН Москвы, они пошли на встречу, предоставили медицинский кабинет для осмотра на территории изолятора, всячески готовы были идти навстречу, но, к сожалению, не было разрешения суда. Сейчас оно получено, все необходимые процедуры соблюдены», - цитирует Мельникова «Р-Спорт».

Напомним, что Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

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