Главного врача «Зенита» пустили к Кокорину в СИЗО

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников сообщил, что к Кокорину допустили главного врача «Зенита».
«Допустили к Александру Кокорину клубного врача. В настоящее время должен вестись приём, врач уже внутри... Со своей стороны мы ранее обращались к руководству УФСИН Москвы, они пошли на встречу, предоставили медицинский кабинет для осмотра на территории изолятора, всячески готовы были идти навстречу, но, к сожалению, не было разрешения суда. Сейчас оно получено, все необходимые процедуры соблюдены», - цитирует Мельникова «Р-Спорт».
Напомним, что Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.
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