В Башкирии появилась свалка, названная в честь судьи РПЛ Москалева

Местный сельсовет Урман-Бишкадака принял решение назвать мусорный полигон в честь судьи российской премьер-лиги Владимира Москалева.
«У нас вся деревня была возмущена его судейством. И его имени — вот тут самое и место. У нас в деревне не помнят таких судей со времен Великой Отечественной, когда за колоски, принесенные домой, тюремные приговоры давали! Как раз думали, как полигон новый назвать, болельщики уфимские на сайте и подсказали такое решение», - цитирует главу сельсовета «Башинформ».
Москалев обслуживал матч 24-го тура РПЛ между «Уфой» и «Арсеналом». Игра в столице Башкирии завершилась победой гостей со счетом 2:1.
На въезде на свалку висит табличка с именем арбитра.
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