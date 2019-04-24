Клаудио Маркизио: Стадион «Зените» точно не уступает «Уэмбли» и «Альянц Арене»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио оценил домашний стадион команды, а также сравнил его с другими европейскими аренами.
«Стадион точно входит в топ-5 лучших в мире наряду с «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, с «Альянц Ареной» в Мюнхене или новым «Уэмбли» в Лондоне. Петербургский стадион точно не уступает им.
Что касается крыши, то особой разницы, как играть, практически нет. При закрытой крыше иногда бывает чуть душно. Но, видимо, это неизбежно и никак не влияет на происходящее на поле. В любом случае лучше играть при закрытой крыше, особенно когда на улице «-20», — цитирует Маркизио «Петербургский дневник».
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