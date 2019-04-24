Месси провел сотый матч в качестве капитана «Барселоны»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси принял участие в матче 34-го тура испанской примеры против «Алавеса» (2:0).
Таким образом, 31-летний аргентинец провел 100-й матч в качестве капитана сине-гранатовых.
Напомним, впервые игрок надел капитанскую повязку 27 июля 2008 года в товарищеском матче с «Данди Юнайтед» (5:1).
В официальной игре 31-летний нападающий впервые сыграл в статусе капитана 30 марта 2013 года в гостевой встрече с «Сельтой» (2:2).
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