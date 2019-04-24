«Барселона» ведет переговоры о трансфере голландского полузащитника

Гендиректор «Гронингена» Ханс Нейланд подтвердил информацию об интересе «Барселоны» к 18-летнему хавбеку Людовиту Рейсу.
«Наши лучшие молодые дарования не покинут клуб по дешевке. Идут переговоры, но соглашение пока не достигнуто.
2,5 млн евро? Это глупая сумма, я даже не хочу ее обсуждать», – приводит слова Нейланда AS.
Отметим, что текущий контракт Рейса истекает в 2021 году.
Он проводит второй сезон в основной команде «Гронингена». На данный момент в активе полузащитника 27 матчей (1 гол и 1 голевой пас).
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