Зидан отказался комментировать ситуацию с основным вратарем «Реала» Ранее сообщалось, что француз хочет избавиться от Тибо Куртуа и назначить Кейлора Наваса первым номером «сливочных».

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о вратарской позиции.

«Не буду говорить, кто станет основным вратарем «Реала» в следующем сезоне. Сейчас не время обсуждать эту тему.

Иногда я хочу чего-то, но не получаю. Иногда наоборот. Главное, что Навас и Куртуа готовы помочь команде», – цитирует француза Marca.