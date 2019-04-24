Зидан отказался комментировать ситуацию с основным вратарем «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о вратарской позиции.
«Не буду говорить, кто станет основным вратарем «Реала» в следующем сезоне. Сейчас не время обсуждать эту тему.
Иногда я хочу чего-то, но не получаю. Иногда наоборот. Главное, что Навас и Куртуа готовы помочь команде», – цитирует француза Marca.
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