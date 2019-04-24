Зидан отказался комментировать ситуацию с основным вратарем «Реала» - Советский спорт
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24 апреля 2019 14:58ФутболГичунцев Артур

Зидан отказался комментировать ситуацию с основным вратарем «Реала»

Ранее сообщалось, что француз хочет избавиться от Тибо Куртуа и назначить Кейлора Наваса первым номером «сливочных».

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о вратарской позиции.

«Не буду говорить, кто станет основным вратарем «Реала» в следующем сезоне. Сейчас не время обсуждать эту тему.

Иногда я хочу чего-то, но не получаю. Иногда наоборот. Главное, что Навас и Куртуа готовы помочь команде», – цитирует француза Marca.

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