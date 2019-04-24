Киевское «Динамо» и «Шахтер» сыграли вничью, Мораес не забил пенальти в добавленное время - Советский спорт
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24 апреля 2019 20:39ФутболГичунцев Артур

Киевское «Динамо» и «Шахтер» сыграли вничью, Мораес не забил пенальти в добавленное время

Встреча прошла на стадионе «Олимпийский».

Футболисты киевского «Динамо» разошлись миром с донецким «Шахтером» в матче 25-го тура УПЛ – 0:0.

Отметим, что гости могли вырвать победу в добавленное время, однако нападающий «горняков» Жуниор Мораес не сумел реализовать пенальти.

Таким образом, столичный клуб, набрав 57 очков, продолжает занимать второе место в таблице и уступает лидирующему «Шахтеру» 7 баллов.

В следующем туре «Динамо» сыграет против «Львова». Встреча состоится 28 апреля, а «Шахтер» в тот же день сыграет против «Мариуполя».

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