Киевское «Динамо» и «Шахтер» сыграли вничью, Мораес не забил пенальти в добавленное время

Футболисты киевского «Динамо» разошлись миром с донецким «Шахтером» в матче 25-го тура УПЛ – 0:0.
Отметим, что гости могли вырвать победу в добавленное время, однако нападающий «горняков» Жуниор Мораес не сумел реализовать пенальти.
Таким образом, столичный клуб, набрав 57 очков, продолжает занимать второе место в таблице и уступает лидирующему «Шахтеру» 7 баллов.
В следующем туре «Динамо» сыграет против «Львова». Встреча состоится 28 апреля, а «Шахтер» в тот же день сыграет против «Мариуполя».
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