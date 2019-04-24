СМИ: Жиго и Боккетти не помогут «Спартаку» в матче с «Арсеналом» - Советский спорт
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24 апреля 2019 21:45ФутболГичунцев Артур

СМИ: Жиго и Боккетти не помогут «Спартаку» в матче с «Арсеналом»

Встреча состоится завтра, 25 апреля и пройдет на домашней арене «оружейников».

Как сообщает Sport24.ru, защитники московского «Спартака» Самюэль Жиго и Сальваторе Боккетти не поехали на игру с тульским «Арсеналом» в 25-м туре РПЛ.

Ранее сообщалось, что красно-белые перед этим поединком потеряли форварда Луиса Адриано, а также защитника Николая Рассказова.

Добавим, что подопечные Олега Кононова занимают пятое место в таблице РПЛ, а команда из Тулы расположилась на 8-й позиции. В ее активе 35 баллов.

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