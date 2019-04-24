«Атлетико» дома обыграл «Валенсию»

На 9-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Атлетико» Альваро Мората. Форвард «Валенсии» Кевин Гамейро отправил в ворота мадридской команды ответный мяч на 36-й минуте. В начале второго тайма, на 49-й минуте нападающий «матрасников» Антуан Гризманн вновь вывел «Атлетико» вперёд в счёте. На 77-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота мадридцев, который успешно реализовал полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо. Через 4 минуты победный гол забил нападающий «Атлетико» Анхель Корреа.
Ранее российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев получил травму колена, из-за чего пропустит остаток нынешнего сезона.
«Атлетико» набрал 71 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Валенсия» (52) — на 5-м месте. Следующий матч «Атлетико» снова проведет дома, принимая «Вальядолид». «Валенсия» сыграет с «Эйбаром».
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