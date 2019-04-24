Мацей Рыбус: Пропустил удар и не мог дышать

- Тяжелая игра, много борьбы. Мы знали, что здесь будет трудно. «Ростов» - неудобный соперник, но мы взяли свои три очка. Приехали за победой и сделали это, - рассказал Мацей Рыбусь. - Передача на Фарфана - мой первый голевой пас в этом сезоне. Хорошо, что Джефф забил победный гол. Нужно продолжать в том же духе. А еще пропустил удар коленом. Секунд 20 не мог дышать.
Следующий матч «Локомотив» проведет дома. 28 апреля железнодорожники примут на своем поле «Енисей».
«Хетафе» – самый неожиданный претендент на билет в Лигу чемпионов от ИспанииЗа пять туров до конца сезона четвертое лигочемпионское место в примере занимает «Хетафе». В четверг он принимает соседа по таблице – мадридский «Реал». Сегодня! Овечкин и его «Вашингтон» играют решающий матч против «Каролины»!Сегодня ночью «Вашингтон» и «Каролина» проведут решающий матч первого раунда плей-офф. Начало в 2.30 по московскому времени. Не пропустите! При любом исходе это будет мегасобытие. А как так получилось, что «столичные» возятся с соперником столько времени? «Ранние подъемы и поздние заезды измотали Мамаева и Кокорина»В среду врач «Зенита» осмотрел в изоляторе «Бутырка» Александра Кокорина, а в четверг форварду питерцев и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву предстоит допрос в Пресненском суде. О подготовке к этому ответственному для обоих подсудимых мероприятию рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов. 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