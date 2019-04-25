Супруга Мамаева: Я уже ни на что не надеюсь. Просто прихожу и слушаю судебные заседания

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала о состоянии игрока, который находится за решеткой с октября 2018 года.
«Я уже ни на что не надеюсь. Просто прихожу и слушаю судебные заседания. Надеюсь, что все будет нормально. Вчера мне Паша звонил, мы 15 минут поговорили. Он немножко заболел, голос был хриплый. Не понимаю, почему так происходит, справедливости мало. Но что-то скоро свершится.
Была ли провокация? Конечно, вы что не слышали? Слушайте, что говорят эксперты. Мне больше нечего сказать.
Дети? Вы каждый раз спрашиваете. Конечно, скучают», – цитирует Мамаеву Sport24.ru.
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