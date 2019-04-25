Салах и Азар не попали в символическую сборную сезона АПЛ

PFA в своем твиттере огласила символическую сборную текущего сезона английской премьер-лиги.
В команде года представлены шесть футболистов «Манчестер Сити» и четыре — «Ливерпуля».
Символическая сборная АПЛ:
Вратарь: Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»).
Защитники: Трент Александер-Арнолд, Эндрю Робертсон, Виргил ван Дейк (все — «Ливерпуль»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»).
Полузащитники: Фернандиньо, Бернарду Силва (оба — «Манчестер Сити»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»).
Нападающие: Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро (оба — «Манчестер Сити»), Садьо Мане («Ливерпуль»).
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