Салах и Азар не попали в символическую сборную сезона АПЛ

PFA в своем твиттере огласила символическую сборную текущего сезона английской премьер-лиги.

В команде года представлены шесть футболистов «Манчестер Сити» и четыре — «Ливерпуля».

Символическая сборная АПЛ:

Вратарь: Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»).

Защитники: Трент Александер-Арнолд, Эндрю Робертсон, Виргил ван Дейк (все — «Ливерпуль»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Фернандиньо, Бернарду Силва (оба — «Манчестер Сити»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»).

Нападающие: Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро (оба — «Манчестер Сити»), Садьо Мане («Ливерпуль»).

