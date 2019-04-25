Гаджи Гаджиев – о «Краснодаре»: Команда, претендующая на что-либо, должна справляться с потерями Накануне, 24 апреля, «быки» сыграли вничью с «Ахматом».

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев прокомментировал поединок «Краснодара» и «Ахмата» в 25-м туре РПЛ. Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 1:1.

«Любым результатам удивляться не приходится. Такие результаты встречаются системно на протяжении всего чемпионата. Например, ЦСКА проиграл дома «Оренбургу». У нас ровный чемпионат. Может пара команд уступает остальным. Можно говорить только про качество игры.

Можно уступить при хорошем содержании игры, но «Краснодар» не сыграл на уровне своих возможностей. Нельзя считать «Ахмат» командой с невысокими возможностями. Это не так. Да, она не очень удачно проводит сезон, но это добротная команда, которая может выиграть у «Спартака» в Москве. Поэтому я результатом не удивлен, но считаю, что «Краснодар» может играть лучше.

Причины трудно назвать. Но я бы не стал говорить, что так получилось, потому что кого-то не было на поле. Понятно, что есть потеря Ари и Перейры. Это существенно, но любая команда, претендующая на что-либо, должна с этим справляться», – цитирует специалиста «Евро-Футбол.Ру».