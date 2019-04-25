СМИ: «Реал» по просьбе Зидана постарается заполучить Санчо Об этом сообщает Bild.

Мадридский «Реал» вступил в борьбу за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

Согласно источнику, о трансфере английского хавбека попросил наставник «сливочных» Зинедин Зидан.

Отмечается, что испанский клуб готов составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за бывшего футболиста «Ман Сити».

При этом сообщается, что боссы «шмелей» готовы выслушать предложения о продаже своего лидера. Единственное условие – за его трансфер придется заплатить 180 млн евро.

В текущем сезоне 19-летний Санчо провел во всех турнирах 39 матчей, забил 12 голов и отдал 19 голевых передач.