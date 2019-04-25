СМИ: «Реал» по просьбе Зидана постарается заполучить Санчо

Мадридский «Реал» вступил в борьбу за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
Согласно источнику, о трансфере английского хавбека попросил наставник «сливочных» Зинедин Зидан.
Отмечается, что испанский клуб готов составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за бывшего футболиста «Ман Сити».
При этом сообщается, что боссы «шмелей» готовы выслушать предложения о продаже своего лидера. Единственное условие – за его трансфер придется заплатить 180 млн евро.
В текущем сезоне 19-летний Санчо провел во всех турнирах 39 матчей, забил 12 голов и отдал 19 голевых передач.
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