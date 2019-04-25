Джо Харт: Де Хеа – вратарь топ-уровня, я никогда не видел такого голкипера «Манчестер Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити» (0:2) в перенесенном матче 31-го тура АПЛ.

Вратарь «Бернли» Джо Харт оценил игру голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа.

«Он должен был отражать такие удары, потому что это в его стиле. Он хорош в этом, но допустил просчет. В девяти случаях из 10 он спас бы в этих моментах.

Он вратарь топ-уровня, я никогда не видел такого голкипера. Мне нравится смотреть за его игрой, он смелый и ничто не может его сбить. Он живой человек, который беспокоится о своей форме и играет за «Манчестер Юнайтед». Уверен, он хочет вернуться на свой уровень и снова стать их лучшим игроком», - цитирует Харта Sky Sports.

Добавим, что в текущем сезоне Харт пропустил 50 голов в чемпионате Англии, что является худшим показателем команды за последние 40 лет.