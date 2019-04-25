Валерий Катынсус: У «Оренбурга» не было желания, чтобы сыграть хотя бы вничью

- Честно говоря, после пропущенного гола «Енисей» не изменил себе в игре, давил еще сильнее. Удивил «Оренбург» - почему даже после перерыва не было корректировок, не было желания, чтобы сыграть хотя бы вничью, - сказал Катынсус в эфире телеканала «Матч Премьер».
Добавим, что после этой игры «Енисей», набрав 16 очков, занимает 16-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, а «Оренбург», имея в активе 35 баллов, занимает шестое место.
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