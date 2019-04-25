Александр Шикунов: «Крыльям Советов» деваться некуда, нужно выигрывать у «Урала» - Советский спорт
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25 апреля 2019 18:42Футбол

Александр Шикунов: «Крыльям Советов» деваться некуда, нужно выигрывать у «Урала»

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов - о матче 25-го тура чемпионата России с «Уралом».

— «Урал»? Это играющая и обученная команда, в ней много лет работал Тарханов. Парфенов также играет в атакующем стиле и показывает красивый футбол. Нам деваться некуда, нужно выигрывать, а «Урал» будет ждать своего шанса. У них сильные фланги, это опасный и серьезный соперник, — сказал Шикунов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Добавим, что встреча в эти минуты проходит в Самаре. Идет первый тайм, счет в матче – 0:0.

Перед этой игрой «Крылья Советов», имея в активе 27 баллов, занимают 13 строчку в турнирной таблице РПЛ, а «Урал», набрав в 30 очков после 24 туров, располагается на 11 месте.

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