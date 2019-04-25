Владимир Филатов: Сборная России обязана выигрывать во всех матчах - Советский спорт
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25 апреля 2019 21:51Футбол

Владимир Филатов: Сборная России обязана выигрывать во всех матчах

Главный тренер юниорской сборной России (U18) Владимир Филатов – о предстоящем полуфинале чемпионата мира с командой США.

- После поражений в группе у команды права на ошибку нет, так как мы - сборная России, мы обязаны выигрывать во всех матчах. Нужно забыть победу против белорусов, а, точнее, перевести ее в следующую. Ребята хоть и юниоры, но уже мужчины, профессионалы, прекрасно понимают, какую команду они представляют на льду.

Этот турнир мы не рассматриваем как возможность показать себя, скорее, как возможность сохранить престиж российского хоккея, взять медали. Мы должны играть командой, учесть ошибки в групповом этапе против американцев, прибавить в дисциплине и реализовывать свои моменты, - приводит слова Филатова ТАСС.

Напомним, что в четвертьфинале турнира российская команда обыграла команду Белоруссии со счетом 6:0,а хоккеисты США в параллельном матче взяли верх над финской сборной (6:0).

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