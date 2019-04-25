Гол Промеса помог «Севилье» разгромить «Райо Вальекано» - Советский спорт
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25 апреля 2019 22:20Футбол

Гол Промеса помог «Севилье» разгромить «Райо Вальекано»

Футболисты «Севильи» переиграли «Райо Вальекано» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Испании со счетом 5:0.

В составе «Севильи» голами отметились Квинси Промес (55-я минута), Мунир Эль-Хаддади (57, 62), Виссам Бен-Йеддер (71) и Бриан Хиль (86).

После этой игры «Севилья», набрав 55 очков, поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице примеры. «Райо Вальекано», имея в активе 28 баллов, занимает 20-е место.

В следующем туре «Севилья» в гостях сыграет против «Жироны», а «Райо Вальекано» на своем поле примет «Реал».

Чемпионат Испании
34-й тур

«Севилья» - «Райо Вальекано» - 5:0 (0:0).

Голы: 1:0 – Промес (55), 2:0 – Мунир (57), 3:0 – Мунир (62), 4:0 – Бен-Йеддер (69), 5:0 - Хиль (86).

«Севилья»: Вацлик, Навас (Алеиш Видаль, 73), Меркадо, Каррису, Сарабия, Васкес (Рог, 72), Банега, Меса, Промес, Бен-Йеддер, Мунир (Сальватьерра, 75).

«Райо Вальекано»: Гарсия, Амат, Веласкес, Гальвес (Герра, 63), Морено (Тито, 46), Гарсия (Какута, 70), Агбо, Посо, Суарес, Эмбарба, Ди Санто.

Предупреждения: Банега (31), Гальвес (33), Посо (52).

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