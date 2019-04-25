Гол Промеса помог «Севилье» разгромить «Райо Вальекано»

В составе «Севильи» голами отметились Квинси Промес (55-я минута), Мунир Эль-Хаддади (57, 62), Виссам Бен-Йеддер (71) и Бриан Хиль (86).
После этой игры «Севилья», набрав 55 очков, поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице примеры. «Райо Вальекано», имея в активе 28 баллов, занимает 20-е место.
В следующем туре «Севилья» в гостях сыграет против «Жироны», а «Райо Вальекано» на своем поле примет «Реал».
Чемпионат Испании
34-й тур
«Севилья» - «Райо Вальекано» - 5:0 (0:0).
Голы: 1:0 – Промес (55), 2:0 – Мунир (57), 3:0 – Мунир (62), 4:0 – Бен-Йеддер (69), 5:0 - Хиль (86).
«Севилья»: Вацлик, Навас (Алеиш Видаль, 73), Меркадо, Каррису, Сарабия, Васкес (Рог, 72), Банега, Меса, Промес, Бен-Йеддер, Мунир (Сальватьерра, 75).
«Райо Вальекано»: Гарсия, Амат, Веласкес, Гальвес (Герра, 63), Морено (Тито, 46), Гарсия (Какута, 70), Агбо, Посо, Суарес, Эмбарба, Ди Санто.
Предупреждения: Банега (31), Гальвес (33), Посо (52).