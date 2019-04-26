«Реал» на выезде не смог переиграть «Хетафе»

Встреча прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счетом 0:0.

После этой игры «Реал», имея в активе 65 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице примеры. «Хетафе», набрав 55 баллов, вернулся на четвертое место в чемпионате.

В следующем туре «Хетафе» в гостях сыграет против «Реал Сосьедада», а «Реал» на выезде встретится с «Райо Вальекано».

Чемпионат Испании

34-й тур

«Хетафе» - «Реал» - 0:0 (0:0)

«Хетафе»: Сория, Суарес, Микел, Бруно Гонсалес, Оливера (Анхель, 57), Максимович, Арамбарри, Кабрера, Молина, Дуро (Портильо, 72), Мата (Сайс, 84).

«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Регилон, Начо, Иско, Каземиро, Браим Диас (Васкес, 71), Вальверде (Кроос, 78), Бэйл (Асенсио, 71), Бензема.

Предупреждения: Иско (30), Суарес (38), Вальверде (63), Начо (82).