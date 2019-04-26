«Реал» на выезде не смог переиграть «Хетафе» - Советский спорт
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26 апреля 2019 00:20Футбол

«Реал» на выезде не смог переиграть «Хетафе»

Футболисты «Реала» сыграли вничью с «Хетафе» в гостевом матче 34-го тура чемпионата Испании.

Встреча прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счетом 0:0.

После этой игры «Реал», имея в активе 65 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице примеры. «Хетафе», набрав 55 баллов, вернулся на четвертое место в чемпионате.

В следующем туре «Хетафе» в гостях сыграет против «Реал Сосьедада», а «Реал» на выезде встретится с «Райо Вальекано».

Чемпионат Испании
34-й тур

«Хетафе» - «Реал» - 0:0 (0:0)

«Хетафе»: Сория, Суарес, Микел, Бруно Гонсалес, Оливера (Анхель, 57), Максимович, Арамбарри, Кабрера, Молина, Дуро (Портильо, 72), Мата (Сайс, 84).

«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Регилон, Начо, Иско, Каземиро, Браим Диас (Васкес, 71), Вальверде (Кроос, 78), Бэйл (Асенсио, 71), Бензема.

Предупреждения: Иско (30), Суарес (38), Вальверде (63), Начо (82).

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