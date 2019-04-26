Зинедин Зидан – о матче с «Хетафе»: Я недоволен результатом, «Реал» заслужил большего

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат в матче 34-го тура чемпионата Испании против «Хетафе».
«Мы заслужили большего. Конечно, я недоволен результатом, но мы сделали все, что в наших силах.
Навас? Он вышел на поле, потому что я определяю стартовый состав.
Что касается «Хетафе», то это команда неспроста находится в зоне Лиги чемпионов», – цитирует Зидана Marca.
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