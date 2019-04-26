Суперкубок Испании может пройти в Саудовской Аравии - Советский спорт
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26 апреля 2019 11:17ФутболГичунцев Артур

Суперкубок Испании может пройти в Саудовской Аравии

Ранее в этой стране состоялся Суперкубок Италии, где встречались «Ювентус» и «Милан».

Президент автомобильной федерации Саудовской Аравии принц Халид Бин Султан Аль-Фейсал Аль-Сауд.

«Мы уже приняли Суперкубок Италии. Сейчас идут переговоры об организации Суперкубка Испании. Конечно, мы хотим провести этот матч. В нашей стране хватает поклонников спорта, а футбол всегда был на первом месте», – цитирует принца издание Sport.es.

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