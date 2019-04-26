В Германии сообщили, почему «Бавария» не будет выкупать Хамеса - Советский спорт
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26 апреля 2019 11:53ФутболГичунцев Артур

В Германии сообщили, почему «Бавария» не будет выкупать Хамеса

Игрок принадлежит мадридскому «Реалу».

Руководство «Баварии» не будет выкупать полузащитника сборной Колумбии Хамеса Родригеса.

Как сообщает Football Espana со ссылкой Kicker.de, такое решение было принято из-за непростых отношений игрока с главным тренером команды Нико Ковачем.

Напомним, чемпион Бундеслиги арендовал хавбека летом 2017 года. Сумма сделки составила 13 млн евро. У «Баварии» есть право выкупить Хамеса, доплатив 42 млн евро.

В текущем сезоне 27-летний футболист провел в чемпионате страны 19 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи.

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