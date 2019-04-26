Игорь Шалимов: Кто-то из тренеров просто говорит о спартаковском футболе, а я знаю, как его ставить

Бывший главный тренер «Краснодара» и «Химок» Игорь Шалимов рассказал о том, что знает, как добиться результата со «Спартаком».
– Я почему-то уверен, что там будет результат, – сказал Шалимов в интервью Sports.ru. – Я последний воспитанник «Спартака», который еще не был в структуре клуба. Это мой родной дом. Тут не важны какие-то неудачи с «Краснодаром» и «Химками», «Спартак» – совершенно особенная история.
– Вам не кажется, что похожие ощущения были у всех воспитанников «Спартака», приходивших в клуб тренерами?
– Я – Игорь Шалимов. Остальные пусть ощущают так, как они хотят. За других не хочу говорить.
– Изначально болельщики «Спартака» действительно хорошо принимают вернувшихся воспитанников, идут разговоры о спартаковском футболе, стеночках и забеганиях.
– Да. Но кто-то из тренеров просто говорит о нем, а я знаю, как его ставить. Мои «Краснодар-2», «Краснодар» и «Химки» играли именно в то, что хотят видеть спартаковские болельщики. Не очень важно, как и из-за чего я уходил. Важно, как эти команды играли при мне и то, что они сохранили этот стиль.
Напомним, накануне «Спартак» проиграл «Арсеналу» (0:3) в матче 25-го тура премьер-лиги и занимает в чемпионате пятое место.
Шалимов играл за «Спартак» с 1986 по 1991 годы.
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