Агент Асенсио заявил, что прошлым летом «Реал» мог продать испанца за 180 млн евро

Орасио Гаджиоли, агент полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио, заявил, что его клиент мог покинуть «Сантьяго Бернабеу» летом 2018 года. Об этом сообщает ESPN.
Он отметил, что столичный клуб получил предложение о продаже испанского футболиста за 180 млн евро.
При этом Гаджиоли заявил, что 23-летний хавбек доволен своим положением в команде и не собирается уходить.
В текущем сезоне Асенсио провел во всех турнирах 41 матч, забил 6 голов и отдал 7 голевых передач.
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