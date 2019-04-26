ЦСКА объявил о продлении контракта с Васиным - Советский спорт
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26 апреля 2019 13:25ФутболГичунцев Артур

ЦСКА объявил о продлении контракта с Васиным

Игрок выступает за красно-синих с 2011 года.

Защитник сборной России Виктор Васин продолжит выступления в составе московского ЦСКА.

Как сообщает пресс-служба армейцев, сегодня, 26 апреля, 30-летний футболист продлил соглашение на два года.

Отметим, что в матче 24-го тура РПЛ с московским «Локомотивом», который прошел 20 апреля, Васин впервые вышел на поле в официальной встрече после травмы крестообразных связок, полученной в феврале 2018-го в поединке Лиги Европы с «Црвеной Звездой».

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