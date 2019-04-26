Рамос собрал полтора миллиона долларов постом в инстаграме Благодаря испанцу ЮНИСЕФ получит деньги на вакцины.

Капитан «Реала» Серхио Рамос принял участие в благотворительной акции.

33-летний испанец опубликовал пост в инстаграме, за каждый лайк под которым будет перечислен один долларов в фонд ЮНИСЕФ.

«Вакцины спасают от двух до трех миллионов жизней ежегодно. За каждый лайк под этим фото Gates Foundation пожертвует ЮНИСЕФ 1 доллар», – написал Рамос.

На данный момент пост, опубликованный накануне, собрал более полутора миллионов лайков.

Отметим, что Рамос является послом доброй воли ЮНИСЕФ.

В нынешнем сезоне защитник провел 42 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал две результативные передачи.