Рамос собрал полтора миллиона долларов постом в инстаграме

Капитан «Реала» Серхио Рамос принял участие в благотворительной акции.
33-летний испанец опубликовал пост в инстаграме, за каждый лайк под которым будет перечислен один долларов в фонд ЮНИСЕФ.
«Вакцины спасают от двух до трех миллионов жизней ежегодно. За каждый лайк под этим фото Gates Foundation пожертвует ЮНИСЕФ 1 доллар», – написал Рамос.
На данный момент пост, опубликованный накануне, собрал более полутора миллионов лайков.
Отметим, что Рамос является послом доброй воли ЮНИСЕФ.
В нынешнем сезоне защитник провел 42 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал две результативные передачи.
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