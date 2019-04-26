Отец Салы умер спустя три месяца после гибели сына

Отец футболиста Орасио Сала скончался от сердечного приступа спустя три месяца после гибели Эмилиано.
Как сообщает La Nacion, Орасио Сала умер в своем доме в городе Прогресо.
Напомним, Эмилиано Сала подписал контракт с «Кардиффом», перейдя из «Нанта». Футболист после подписания соглашения с валлийским клубом вернулся по делам во Францию.
21 января он направлялся в Кардифф, чтобы приступить к тренировкам с новой командой, но его самолет пропал с радаров. Тело Салы было найдено на дне Ла-Манша спустя две недели после пропажи.
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