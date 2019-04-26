Евгений Савин: В «Вечернем Урганте» буду поджигать, презентуя Ване спортивные события Савин будет сотрудничать с «Вечерним Ургантом».

Бывший форвард «Крыльев Советов», а ныне автор блога «КраСава» на YouTube Евгений Савин рассказал о том, как будет сотрудничать с программой «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«Это кайф. Я пока сам не понимаю свой график, но это блок про спорт, – приводит Sport24.ru слова Савина. – Буду приходить раз в две недели и поджигать, презентуя Ване все спортивные события ближайших дат».

Напомним, во вторник Савин стал гостем «Вечернего Урганта», и во время программы ее ведущий Иван Ургант предложил блогеру рассказывать про спорт.

Отметим, что на блог Савина подписаны более 500 тысяч пользователей.