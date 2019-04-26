Маурисио Перейра: «Краснодар» уже не может думать о чемпионстве До конца чемпионата России осталось пять туров.

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра отметил, что клуб будет бороться за место в Лиге чемпионов по итогам сезона чемпионата России.

«Когда закончился прошлый год, мы были на второй строчке в чемпионате России с отрывом в 2 очка от «Зенита». К сожалению, сегодня мы уже не можем думать о чемпионстве, так как мы отстаем на 11 очков. Мы не смогли добиться хороших результатов в этом году, и тот факт, что мы потеряли важных игроков, сыграл против нас. Штрафы и травмы нам помешали. Мы все еще в гонке за место в Лиге чемпионов. Мы должны приложить все усилия, чтобы впервые попасть в Лигу чемпионов», - приводит слова Перейры Futbol Bajo Cero.

После 25 туров РПЛ «Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 11 очков.