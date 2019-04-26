Рыболовлев намерен лично взяться за трансферную кампанию «Монако» - Советский спорт
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26 апреля 2019 15:32ФутболСметанникова Дарья

Рыболовлев намерен лично взяться за трансферную кампанию «Монако»

Российский бизнесмен владеет «Монако» с декабря 2011 года.

Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев хочет ближайшим летом впервые лично взяться за трансферную кампанию клуба. Об этом сообщает Get French Football.

По информации издания, Рыболовлев хочет взять на себя обязанности спортивного директора Майкла Эменало и намерен слушать только мнения агента Жорже Мендеша и главного тренера Леонарду Жардима.

После 33 туров чемпионата Франции «Монако» занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.

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