Маурисио Перейра: Измайлов ослепил меня своей игрой

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра рассказал о том, кто из его партнеров по российскому клубу удивил его больше всех.
«Если мне нужно выбрать партнера, то на 100 процентов я скажу – Марат Измайлов, – приводит Sport24.ru слова 29-летнего уругвайца. – Россиянин, который много лет играл в Португалии, с которым мы познакомились здесь, в «Краснодаре». У него потрясающий уровень игры. Возможно, травмы не позволили ему сиять в полной мере, но качество игры у него впечатляющее.
Мне очень нравилось играть с ним. Мы с Измайловым легко друг друга понимали. Он практически не ошибался в передачах и был очень сконцентрирован, когда нужно было перехватить мяч у соперника. Он ослепил меня своей игрой».
Напомним, Перейра играет за «Краснодар» с февраля 2013 года. По окончании сезона он покинет клуб.
Всего за «Краснодар» Перейра провел 196 матчей, в которых забил 28 голов и сделал 32 результативные передачи.
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