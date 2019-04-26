Маурисио Перейра: Измайлов ослепил меня своей игрой Уругваец рассказал о бывшем партнере по «Краснодару».

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра рассказал о том, кто из его партнеров по российскому клубу удивил его больше всех.

«Если мне нужно выбрать партнера, то на 100 процентов я скажу – Марат Измайлов, – приводит Sport24.ru слова 29-летнего уругвайца. – Россиянин, который много лет играл в Португалии, с которым мы познакомились здесь, в «Краснодаре». У него потрясающий уровень игры. Возможно, травмы не позволили ему сиять в полной мере, но качество игры у него впечатляющее.

Мне очень нравилось играть с ним. Мы с Измайловым легко друг друга понимали. Он практически не ошибался в передачах и был очень сконцентрирован, когда нужно было перехватить мяч у соперника. Он ослепил меня своей игрой».

Напомним, Перейра играет за «Краснодар» с февраля 2013 года. По окончании сезона он покинет клуб.

Всего за «Краснодар» Перейра провел 196 матчей, в которых забил 28 голов и сделал 32 результативные передачи.