Никита Симонян: По «Краснодару» было видно, что Кононов ставил игру, присущую «Спартаку»

Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян высказался о своем отношении к главному тренеру команды Олегу Кононову.
«Я с большим уважением отношусь к Кононову, – приводит «Р-Спорт» слова Симоняна. – Уже по «Краснодару» было видно, что он ставил игру, присущую «Спартаку» – контроль мяча.
Задача «Спартака» – занять призовые места, попасть в еврокубки. А далее нужно смотреть на трансферную политику».
Напомним, в пятницу стало известно о том, что совет директоров «Спартака» принял решение о том, что по окончании сезона вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов покинут свои посты по окончании сезона.
При этом клуб объявил о поддержке главному тренеру Олегу Кононову и значительном обновлении состава на следующий сезон.
Самый красивый гол забил Ванек, а Фарфан — лучший игрок. Итоги 25-го тура РПЛ (видео)В чемпионате России завершился 25-й тур. Подводим краткие итоги. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге. Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима. Радулов против Тарасенко! «Даллас» начинает поход на «Сент-Луис»В ночь на пятницу стартует второй раунд плей-офф НХЛ. «Даллас» Александра Радулова приедет в гости к «Сент-Луису» Владимира Тарасенко. Кубок Гагарина – в «Советском спорте»!Главный трофей Континентальной хоккейной лиги – у нас в редакции! Панарин готовится к «Бостону», тренируясь со своей собакой. Поможет ли?«Коламбус» на эмоциях проскочил лучшую команду регуляки, но теперь им предстоит сыграть с «Бостоном». И будет по-настоящему трудно. Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии? Какая банда собирается! В сборную едут Овечкин, Кузнецов и не толькоНаши звезды из «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, а также Евгений Дадонов из «Флориды» и Никита Зайцев из «Торонто» приняли приглашение в сборную для участия в ЧМ. «Спартак» и амебы. Кононов должен быть уволен. Сегодня жеПоражение «Спартака» в дерби от «Арсенала» – новое олицетворение понятия «безволие». Битва за выживание. «Анжи» и «Енисей» - на выход с вещами, «Уфа» и «Крылья» - в стыки?Пока все увлечены размышлениями, кто же попадет в призовую тройку чемпионата России, «Советский спорт» проанализировал несравненно гораздо более суровую битву за выживание. Прорвет ли Подколзина? В полуфинале ЮЧМ сборная России встретится с американцамиНаша юниорская сборная разгромила в четвертьфинале белорусов 6:0 и поборется за медали. Евгений Ловчев: Хочу поддержать Кононова - ему нужно дать работатьОбозреватель «Советского спорта» прокомментировал решения Совета директоров «Спартака», на котором был принят ряд важных решений. Кононов не хуже Бескова! Не мешайте ему строить великий «Спартак»Наш автор предостерегает президента красно-белых Леонида Федуна от очередного поспешного решения и призывает спартаковских фанатов не пороть горячку. UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149. Евгений Ловчев: При Кононове «Спартак» развалился у нас на глазахОбозреватель «Советского спорта» подвел итоги 25-го тура РПЛ. Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета. «Давай выгоним его до конца матча!» А виноват ли Коди Икин в мистическом провале «Вегаса»?Кто не слышал о сумасшедшем камбэке «Сан-Хосе» в решающем матче с «Вегасом». В третьем периоде «акулы» забросили 4 шайбы за 4 минуты, а в овертайме прибили «ураганов» окончательно. А началось все с человека по имени Коди Икин. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу. Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону. Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья. Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Матч «Краснодар» – ЦСКА увидят все! Что еще по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 26-го тураКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской премьер-лиги. Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2. Валерий Рейнгольд: Смотрел на игру «Спартака» и материлсяБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд после матча 25-го тура с тульским «Арсеналом» (0:3) заявил, что москвичам нужно кардинально менять состав.