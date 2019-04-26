Никита Симонян: По «Краснодару» было видно, что Кононов ставил игру, присущую «Спартаку» - Советский спорт
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26 апреля 2019 15:46ФутболЛипкин Антон

Никита Симонян: По «Краснодару» было видно, что Кононов ставил игру, присущую «Спартаку»

Совет директоров «Спартака» выразил поддержку Кононову.

Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян высказался о своем отношении к главному тренеру команды Олегу Кононову.

«Я с большим уважением отношусь к Кононову, – приводит «Р-Спорт» слова Симоняна. – Уже по «Краснодару» было видно, что он ставил игру, присущую «Спартаку» – контроль мяча.

Задача «Спартака» – занять призовые места, попасть в еврокубки. А далее нужно смотреть на трансферную политику».

Напомним, в пятницу стало известно о том, что совет директоров «Спартака» принял решение о том, что по окончании сезона вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов покинут свои посты по окончании сезона.

При этом клуб объявил о поддержке главному тренеру Олегу Кононову и значительном обновлении состава на следующий сезон.

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