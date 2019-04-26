Гершкович – о работе Кононова в «Спартаке»: Трудно говорить что-то положительное - Советский спорт
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26 апреля 2019 17:01ФутболСметанникова Дарья

Гершкович – о работе Кононова в «Спартаке»: Трудно говорить что-то положительное

«Спартак» после 25 туров российской премьер-лиги занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков.

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением насчет работы Олега Кононова на посту главного тренера «Спартака».

«Нужно называть вещи своими именами. Трудно говорить что-то положительное, пока не видно позитивных вещей. Может быть, прошло мало времени, есть и объективные причины. Но пока игра «Спартака» не впечатляет, а результат тем более. И всегда при неудачах сначала начинают искать причины в тренерской работе. В какой-то степени это, наверное, справедливо», - цитирует Гершковича «Р-Спорт».

Накануне красно-белые проиграли в гостях тульскому «Арсеналу» (0:3) в рамках 25-го тура РПЛ. В следующем туре «Спартак» 29 апреля дома примет «Рубин».

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