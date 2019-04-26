Луис Суарес: Когда Месси завершит карьеру, будет трудно Аргентинский футболист выступает за «Барселону» с 2004 года.

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес сообщил, что наслаждается игрой своего партнера по команде Лионеля Месси.

«Когда Месси завершит карьеру, будет трудно. Но здорово, что сейчас все мы находимся в мире футбола, получаем опыт и наслаждаемся этим», - цитирует Суареса Daily Mail.

В нынешнем сезоне 31-летний аргентинец провел 44 матча за каталонский клуб, в которых забил 45 мячей и отдал 22 голевые передачи.