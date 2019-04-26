Луис Суарес: Когда Месси завершит карьеру, будет трудно

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес сообщил, что наслаждается игрой своего партнера по команде Лионеля Месси.
«Когда Месси завершит карьеру, будет трудно. Но здорово, что сейчас все мы находимся в мире футбола, получаем опыт и наслаждаемся этим», - цитирует Суареса Daily Mail.
В нынешнем сезоне 31-летний аргентинец провел 44 матча за каталонский клуб, в которых забил 45 мячей и отдал 22 голевые передачи.
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