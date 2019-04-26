Валерий Масалитин: Мне кажется, что «Спартаку» необходима чистка состава - Советский спорт
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26 апреля 2019 19:04Футбол

Валерий Масалитин: Мне кажется, что «Спартаку» необходима чистка состава

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Олега Кононова.

- Забирая Кононова из «Арсенала», руководство думало, что это тот человек, который сможет наладить игру, поведет команду за собой, сможет приносить результат. Сейчас же мы видим, что не очень удалось найти общие точки соприкосновения. Команду неплохо так лихорадит, в чем причина - мне непонятно.

В целом, игра-то есть, но на ровном месте допускаются какие-то детские ошибки, которые зачастую приводят к пропущенным голам, и после которых уже не находится характера, силы воли, чтобы собраться и дать ответный бой. Сейчас можно быть за или против, но ведь принимая решения, люди знали кого зовут. Мне кажется, что необходима чистка состава. Должны появиться в команде ребята, которые поверят в Кононова, - цитирует Масалитина «Евро-футбол.ру».

Добавим, что «Спартак», имея в активе 39 баллов, занимает пятое место в чемпионате. В следующем туре московский клуб на своем поле встретится с «Рубином».

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