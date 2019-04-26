Николай Ларин: Никогда не соглашусь стать гендиректором «Спартака»

- Это невозможно.
Почему? Во-первых, такое предложение никогда не поступит. Во-вторых, я на такое предложение никогда не соглашусь.
Нет ли опасения, в связи с накаляющейся снова ситуацией в клубе, за воспитанников? Нет никаких переживаний ни за «Спартак», ни за воспитанников. Я занимаюсь только нашей школой, только «Чертаново». В ближайшее время вся моя работа сосредоточена будет с этим клубом.
Что же касается воспитанников, то, повторю то, что уже не раз говорил, наши футболисты достаточно высокого уровня, поэтому смены тренеров, руководства на них не должно сказываться, - приводит слова Ларина «Евро-футбол.ру».
Ранее стало известно, что на заседание совета директоров «Спартака», которое прошло в пятницу, 26 апреля, вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор красно-белых Сергей Родионов были освобождены от занимаемых должностей.
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