Маркизио пропустит около полугода после травмы «Зенит» сообщил о сроках восстановления полузащитника Клаудио Маркизио.

Итальянец перенес операцию на колене.

«По оценкам медицинского штаба клуба срок реабилитации футболиста составит от 4 до 6 месяцев», - говорится в сообщении «Зенита».

После зимнего перерыва Маркизио сыграли лишь шесть минут в матче с «Фенербахче» (0:1) в Лиге Европы.

33-летний итальянец перешел в «Зенит» в сентябре 2018 года из «Ювентуса».