Маркизио пропустит около полугода после травмы

Итальянец перенес операцию на колене.
«По оценкам медицинского штаба клуба срок реабилитации футболиста составит от 4 до 6 месяцев», - говорится в сообщении «Зенита».
После зимнего перерыва Маркизио сыграли лишь шесть минут в матче с «Фенербахче» (0:1) в Лиге Европы.
33-летний итальянец перешел в «Зенит» в сентябре 2018 года из «Ювентуса».
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