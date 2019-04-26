Маркизио пропустит около полугода после травмы - Советский спорт
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26 апреля 2019 19:43ФутболСметанникова Дарья

Маркизио пропустит около полугода после травмы

«Зенит» сообщил о сроках восстановления полузащитника Клаудио Маркизио.

Итальянец перенес операцию на колене.

«По оценкам медицинского штаба клуба срок реабилитации футболиста составит от 4 до 6 месяцев», - говорится в сообщении «Зенита».

После зимнего перерыва Маркизио сыграли лишь шесть минут в матче с «Фенербахче» (0:1) в Лиге Европы.

33-летний итальянец перешел в «Зенит» в сентябре 2018 года из «Ювентуса».

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