«Спартак» предложил Васильеву занять должность генерального директора команды - Советский спорт
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26 апреля 2019 20:17Футбол

«Спартак» предложил Васильеву занять должность генерального директора команды

«Спартак» рассматривает кандидатуру Вадима Васильева на должность спортивного директора клуба.

Как сообщает «Чемпионат», руководство московского клуба уже выходило на связь с 53-летним специалистом.

Отмечается, что Васильев еще не дал своего согласия и на данный момент стороны обсуждают полномочия.

Напомним, что с 2013 года Васильев работал в «Монако». В разное время он занимал в команде должности спортивного директора, вице-президента и генерального директора. 14 февраля «Монако» объявил об отставке специалиста.

Ранее стало известно, что на заседание совета директоров «Спартака», которое прошло в пятницу, 26 апреля, вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор красно-белых Сергей Родионов были освобождены от занимаемых должностей.

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