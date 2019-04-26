«Спартак» предложил Васильеву занять должность генерального директора команды «Спартак» рассматривает кандидатуру Вадима Васильева на должность спортивного директора клуба.

Как сообщает «Чемпионат», руководство московского клуба уже выходило на связь с 53-летним специалистом.

Отмечается, что Васильев еще не дал своего согласия и на данный момент стороны обсуждают полномочия.

Напомним, что с 2013 года Васильев работал в «Монако». В разное время он занимал в команде должности спортивного директора, вице-президента и генерального директора. 14 февраля «Монако» объявил об отставке специалиста.

Ранее стало известно, что на заседание совета директоров «Спартака», которое прошло в пятницу, 26 апреля, вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор красно-белых Сергей Родионов были освобождены от занимаемых должностей.