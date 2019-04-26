«Арсенал» не будет просить «Спартак» возместить ущерб стадиону в Туле - Советский спорт
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26 апреля 2019 20:31ФутболСметанникова Дарья

«Арсенал» не будет просить «Спартак» возместить ущерб стадиону в Туле

Болельщики «Спартака» устроили погром стадиона в Туле после поражения от «Арсенала» (0:3) в матче 25-го тура российской премьер-лиги.

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что руководство тульского клуба не будет обращаться в «Спартак» за компенсацией ущерба, нанесенному болельщиками красно-белых.

«В понедельник посчитаем, во сколько обойдется ущерб, нанесенный болельщиками «Спартака» стадиону. Но что толку, если красно-белые не спросили, как дела с полем и воротами, которые фанаты сломали два года назад. Мы будем уважать себя и не станем обращаться к «Спартаку», сами спокойно восстановим кресла, не будем трепать нервы. Люди у нас работящие, постараются сделать все быстро, а сумма (ущерба), думаю, не такая большая будет», - цитирует Балашова «Р-Спорт».

Напомним, что болельщики «Спартака» выломали несколько десятков кресел, а также попытались сжечь их.

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