«Челси» в серии послематчевых пенальти обыграл «Барселону» и вышел в финал Юношеской лиги УЕФА - Советский спорт
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26 апреля 2019 21:08Футбол

«Челси» в серии послематчевых пенальти обыграл «Барселону» и вышел в финал Юношеской лиги УЕФА

«Челси» в серии послематчевых пенальти обыграл «Барселону» и вышел в финал Юношеской лиги УЕФА

Основное время матча завершилось вничью 2:2. В составе испанской команды дублем отметился Ансумане Фати (20-я и 69-я минуты). У английского клуба отличились Люк Маккормик (66) и Чарли Браун (85).

В серии пенальти точнее оказались футболисты «Челси» - 4:5.

Таким образом, «Челси» стал вторым финалистом Юношеской лиги УЕФА. Ранее в финал турнира вышел «Порту», разгромивший в полуфинале «Хоффенхайм» со счетом 3:0.

Добавим, что финальная встреча состоится в понедельник, 29 апреля, на стадионе «Коловрей» в Ньоне (Швейцария) и начнется в 19:00 по московскому времени.

Юношеская лига УЕФА
Полуфинал

«Барселона» - «Челси» - 2:3 (1:0, 1:2, 5:4 пен.)

Голы: 1:0 – Фати (20), 1:1 - Маккормик (66), 2:1 – Фати (69), 2:2 - Браун (85)

Серия пенальти: 0:1 - Браун, 1:1 - Орельяна, 1:1 - Галлахер (мимо), 2:1 - Жайме, 2:2 - Коули, 3:2 - Маркес, 3:3 - Гилмор, 3:3 - Нико Гонсалес (мимо), 3:4 - Маатсен, 4:4 – Фати, 4:5 - Анжорин, 4:5 - Миранда (вратарь).

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